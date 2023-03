France 98 l’annonce, Deschamps a menti après l’affaire Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Didier Deschamps l'assure, France 98 s'entend à merveille. Pourtant, l'actuel sélectionneur des Bleus aurait quitté le groupe Whatsapp créé par les champions du monde. Comme l'a laissé entendre Robert Pirès, le groupe n'est pas au complet. Il faut dire que Deschamps n'adresse plus la parole à certains, comme Christophe Dugarry.

« On a Bobo (Boghossian), Barthez, Leboeuf, Thuram, Liza (Lizarazu), Blanc, Desailly, Pires, Zidane… On est pas mal. Il y a Diomède, il y a Charbo (Charbonnier), Karembeu… Si Deschamps est dans le groupe ? Non, il n’y a pas DD. Je pense qu’il a bloqué son compte ». Chroniqueur sur RMC , Christophe Dugarry a laissé entendre que Didier Deschamps avait pris ses distances avec France 98. Pourtant, à entendre, le sélectionneur des Bleus , tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

Une polémique éclate en équipe de France, Deschamps s’explique https://t.co/e9wkbxqoYj pic.twitter.com/rLRqRXmcjD — le10sport (@le10sport) March 19, 2023

« France 98 va bien » selon Deschamps

« On ne touche pas à France 98 ! France 98, c’est un collectif qui a permis de réunir, de rassembler tout un pays. Ne comptez pas sur moi pour en faire une machine à diviser, d’autant que ça ne correspond pas à la réalité. Certains participent aux rassemblements quand il y en a, d’autres non et ça ne doit regarder que nous. Certains sont amenés à s’exprimer dans les médias, d’autres sont en retrait. Mais je croise et j’échange avec la plupart des joueurs de cette génération. France 98 va bien » avait annoncé Deschamps au Parisien.

Pirès évoque un malaise