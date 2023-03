Ibrahimovic réclamé au PSG, il rêve d’un incroyable projet

Thibault Morlain

Le PSG éliminé encore une fois de la Ligue des Champions, il est question d’une révolution, d’une reconstruction du club de la capitale lors de la trêve estivale. Que va-t-il alors se passer à Paris ? Il est question notamment de l’arrivée d’un nouvel entraîneur à la place de Christophe Galtier. Daniel Riolo a d’ailleurs une idée pour cela, évoquant même un énorme projet impliquant un certain Zlatan Ibrahimovic.

L’été dernier, le PSG avait décidé de repartir sur un nouveau projet avec Luis Campos et Christophe Galtier. Un choix perdant puisque le club de la capitale a été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cet échec pourrait alors ne pas être sans conséquences puisque le PSG pourrait à nouveau tout changer. Sur le banc de touche, après un an, Galtier pourrait être remercié et remplacé. Mais par qui ? Le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse, mais d’autres options existent. Lors de L’After Foot , sur RMC , Daniel Riolo a soufflé le nom d’un certain Thiago Motta, actuel entraîneur de Bologne, proposant même une idée au PSG pour un projet autour de l’Italien.

« C’est quelqu’un qui va devenir un bon entraîneur »

« L’entraîneur pour le PSG ? Il y a deux profils : si tu fais le ménage ou si tu ne fais pas le ménage. Le candidat idéal, à priori c’est Zidane. Il incarne le jeu, l’autorité. Management, c’est école Ancelotti. Et après, en Italie, y’a un ancien joueur du club qui est en train de monter très fort, c’est Thiago Motta. Il a les faveurs en plus de la direction. Il est encore très proche des dirigeants et de Nasser. Je pense que c’est quelqu’un qui va devenir un bon entraîneur, mais dans le contexte parisien… C’est le problème au PSG. Tu viens pourquoi ? A quelles conditions ? », a d’abord expliqué Daniel Riolo.

« Ibra il va voir Neymar, il va lui coller deux tartes »