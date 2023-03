Le Real Madrid n’a pas oublié Mbappé, le PSG va souffrir

Axel Cornic

Après l’échec de l’été dernier, on pensait le danger Real Madrid définitivement envolé pour Kylian Mbappé, mais c’est sans compter sur la ténacité de Florentino Pérez. Le président madrilène souhaiterait en effet retenter sa chance avec la star française, qui pourrait bien lâcher le Paris Saint-Germain dès juin 2024, grâce à une clause présente dans son contrat.

Que se passe-t-il avec Kylian Mbappé ? Intronisé comme le seul véritable leader du PSG avec sa prolongation de mai dernier, le Français a subi un nouvel échec de plein de fouet avec l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Suffisant pour remettre son avenir en question ?

Mbappé et le PSG, ça tremble encore

De plus en plus de sources évoquent un Kylian Mbappé particulièrement agacé par cette élimination face au Bayern Munich. Ainsi, l’existence de la clause lui permettant de quitter le PSG un an avant la fin de son contrat a refait surface et certains assurent qu’un départ n’est pas un scénario impossible.

Le Real Madrid prêt à relancer la piste, mais...