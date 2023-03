Malaise avec Griezmann, Mbappé vide son sac

Pierrick Levallet

Suite aux retraites internationales d'Hugo Lloris, de Steve Mandanda et de Raphaël Varane, Didier Deschamps a nommé Kylian Mbappé nouveau capitaine de l'Équipe de France. Antoine Griezmann aurait été déçu par cette décision. La star du PSG a alors confirmé avoir échangé avec le joueur de l'Atlético de Madrid pour faire passer ce malaise.

Avec les retraites internationales d’Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, Didier Deschamps avait un nouveau casse-tête à résoudre. Le sélectionneur tricolore devait nommer un nouveau capitaine. Pour cela, deux noms se distinguaient : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Didier Deschamps a fini par trancher et a désigné la star du PSG comme nouveau leader des Bleus .

«C’est un manque de respect», Mbappé au cœur d’un gros coup de gueule https://t.co/zbBsU3WM5O pic.twitter.com/0eM0fjlnCZ — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Mbappé capitaine, Griezmann déçu ?

Naturellement, Antoine Griezmann aurait été très déçu par cette décision. Présent en Équipe de France depuis 2014, l’attaquant de l’Atlético de Madrid doit se contenter d’un rôle de vice-capitaine. En conférence de presse, Kylian Mbappé a alors confirmé avoir discuté avec le joueur de 32 ans.

«Je ne suis pas son supérieur hiérarchique»