Promotion pour Mbappé, il a déjà évité une catastrophe en équipe de France

Amadou Diawara

Alors qu'Hugo Lloris et Raphaël Varane ont décidé de dire stop à l'équipe de France, Didier Deschamps a nommé Kylian Mbappé capitaine et Antoine Griezmann vice-capitaine. Frustré, le numéro 7 des Bleus penserait, lui aussi, à mettre un terme à sa carrière internationale. Conscient de la situation, Kylian Mbappé aurait approché Antoine Griezmann pour lui faire passer un message fort.

Après la finale de la Coupe du Monde perdue contre l'Argentine, Hugo Lloris et Raphaël Varane ont pris leur retraite internationale. Contraint de choisir un nouveau capitaine et un nouveau vice-capitaine pour ce rassemblement avec les Bleus , Didier Deschamps hésitait entre Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Et finalement, le sélectionneur des Bleus a décidé de confier le brassard à la star du PSG et d'offrir le rôle de suppléant à l'attaquant de l'Atlético de Madrid.

Griezmann pense à quitter les Bleus à cause du capitanat

Selon les informations de L'Equipe , Antoine Griezmann espérait devenir le nouveau capitaine des Bleus . Ainsi, le numéro 7 de l'équipe de France serait déçu et frustré de ne pas avoir été choisi par Didier Deschamps. A tel point qu'il se poserait des questions sur son avenir sous le maillot tricolore ; même s'il n'aurait jamais évoqué ses doutes en interne.

Mbappé a échangé avec Griezmann sur le capitanat