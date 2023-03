Patron de l'équipe de France, Mbappé déjà attaqué

La rédaction

Depuis mardi, Kylian Mbappé est officiellement le nouveau capitaine de l'équipe de France. Il succède donc à Hugo Lloris et Raphaël Varane, retraités depuis la fin de la Coupe du monde. Un choix fait rapidement par Didier Deschamps, qui avait hésité entre le numéro 10 français et Antoine Griezmann. Pour deux anciennes gloires de l'équipe de France, Dominique Rocheteau et Maxime Bossis, l'expérience du joueur de l'Atlético de Madrid aurait dû lui permettre de prendre le capitanat.

Depuis 2011, le dossier « capitaine de l'équipe de France » était soigneusement rangé sous le bras de Hugo Lloris. Le gardien, recordman de sélections (145) était légitime et n'a jamais vu quelqu'un d'autre le lui prendre. Depuis sa retraite, tout allait dans la direction de Raphaël Varane, alors vice-capitaine. Mais la retraite de celui-ci a obligé Didier Deschamps à peser le pour et le contre entre Kylian Mbappé, 24 ans, leader sur le terrain et Antoine Griezmann, 32 ans, dont l'expérience est aussi importante dans le vestiaire de l'équipe de France. Le choix s'est porté sur Mbappé, mais des anciennes gloires des Bleus ont émis quelques réserves.

« On saute peut-être un peu vite les étapes »

Dominique Rocheteau, ancien joueur de l'équipe de France et de l'AS Saint-Étienne a expliqué dans les colonnes de L'Équipe qu'il aurait plutôt vu Antoine Griezmann hériter du brassard de capitaine des Bleus : « On saute peut-être un peu vite les étapes parce qu’Antoine Griezmann (32 ans) avait la carrure. Il aurait été un bon capitaine, dans la lignée de Lloris. »

« J'aurai bien vu Griezmann jusqu'à l'Euro 2024 »