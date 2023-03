«Capitaine de l’équipe de France avec des cheveux roses ?», il remet Griezmann à sa place comme il faut !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Didier Deschamps a tranché en nommant Kylian Mbappé capitaine de l’équipe de France. La star du PSG succède à Hugo Lloris et portera désormais le brassard tricolore. Le Parisien a été préféré à Antoine Griezmann, qui présentait un profil bien plus expérimenté. Mais un leader avec quelques défauts, également…

Le suspens aura duré quelques jours. Depuis l’annonce de la sélection de Didier Deschamps pour les premiers matchs qualificatifs pour l’Euro 2024 (Pays-Bas et Irlande), la question du nouveau capitaine anime la chronique « équipe de France ». Après la retraite de Hugo Lloris, qui portait le brassard jusqu’à présent, le match était ouvert. Avec deux favoris désignés : Kylian Mbappé et Antoine Griezmann. Et c’est finalement l’attaquant parisien qui a été choisi.

Mbappé, Griezmann… Deschamps lâche ses vérités sur son choix https://t.co/5KG7Pfa1hD pic.twitter.com/gstTV7MiJK — le10sport (@le10sport) March 21, 2023

« Mbappé capitaine, c’était une évidence »

Sollicité par le10sport.com, Rolland Courbis se réjouit de voir Kylian Mbappé hériter du brassard : « Mbappé capitaine ? Pour moi, c’était une évidence. Et je suis heureux de voir qu’elle se confirme. C’est tout à fait logique. Il a 24 ans et demi, il est performant, c’est un leader et il n’y a pas photo avec Griezmann. Mais je suis ravi de voir qu’Antoine Griezmman a été nommé vice-capitaine, en bon lieutenant. Excellente décision également de la part de Didier Deschamps. Pour le clin d’œil, on peut aussi remarquer qu’Antoine Griezmann est arrivé au rassemblement avec les cheveux roses. Bon, si on veut, chacun ses goûts… Mais j’ai du mal à imaginer un capitaine de l’équipe de France avec des cheveux roses et je pense que Didier Deschamps aussi … »

« Mbappé prend déjà les bonnes décisions »