Fiasco au PSG, les stars se font charger

Cette saison, le PSG est, à nouveau, tombé de haut. Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, le club de la capitale a vu son aventure européenne s'arrêter prématurément. Depuis, Christophe Galtier n'échappe pas aux critiques. Mais pour Blaise Matuidi, les stars ont aussi leur part de responsabilité dans cet échec cuisant.

Comme la saison dernière, le PSG a vu son parcours en Ligue des champions s’arrêter prématurément. Le club de la capitale a été éliminé par le Bayern Munich dès les huitièmes de finale. Depuis, Christophe Galtier voit sa place être menacée. Certains pensent qu’il n’a pas l’étoffe pour être sur le banc parisien. Cependant, Blaise Matuidi estime que Christophe Galtier n’est pas le seul fautif dans l’histoire. Les stars du PSG ont aussi leur part de responsabilité dans cet échec.

«Les joueurs sont les premiers responsables»

« Est-ce que les joueurs sont le problème au PSG ? Je suis désormais trop loin pour juger. Mais évidemment que les joueurs sont les premiers responsables, car ce sont eux qui sont sur le terrain. Au PSG, l’entraîneur a un rôle ingrat. Mais quand on est éliminé deux ans de suite en 8e de finale, c’est qu’il y a des choses qui ne vont pas et qu’il faut améliorer » a lancé l’ancien joueur du PSG dans un entretien pour Le Parisien .

«Il y a des leçons à tirer et des questions à se poser»