PSG : Messi prêt à partir, un ami veut le suivre

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Lionel Messi n’a jamais paru aussi incertain depuis sa signature au PSG, les négociations traînant en longueur entre les deux parties pour une prolongation. L’Argentin dispose d’autres options pour la suite de sa carrière, dont un possible retour au FC Barcelone. Ce que verrait d’un très bon œil Sergio Busquets, lui aussi dans sa dernière année de contrat, attendant patiemment la décision de son ancien coéquipier.

Libre en fin de saison, Lionel Messi tarde à prendre sa décision pour son avenir. Pourtant, les discussions sont engagées depuis plusieurs mois entre l’Argentin et le PSG, désireux de le conserver comme vous l’avait indiqué le10sport.com, mais le mauvais début d’année réalisé par le club de la capitale et l’intégration délicate du joueur dans le collectif pourrait sceller son départ dans les prochaines semaines. De quoi permettre au FC Barcelone de reprendre espoir en vue d’un possible retour cet été, bien que Lionel Messi ait d’autres options pour son avenir. Une situation suivie de près par Sergio Busquets.

Le feuilleton Messi débloqué par un pote de Mbappé ? https://t.co/mA6MRIZuvR pic.twitter.com/s2m8xjy3Xo — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Busquets et Messi veulent se retrouver

Comme l’explique Mundo Deportivo , Sergio Busquets attend d’être fixé sur l’avenir de Lionel Messi pour trancher sur sa propre situation, son bail arrivant également à expiration en fin de saison. Le milieu du FC Barcelone entretient une excellente relation avec Lionel Messi, et il en est de même entre leur épouse respective. Les deux joueurs envisagent ainsi de finir leur carrière ensemble, mais l’identité du club dans lequel ils se retrouveront reste incertaine.

Le milieu du FC Barcelone attend la décision de l’Argentin