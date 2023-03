Le PSG tente un coup inattendu à 0€

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Réputé pour sa faculté à dénicher les plus grands talents du football, Luis Campos ne chôme pas en coulisses pour préparer l'avenir du PSG. Plusieurs pépites sont dans son viseur, notamment du côté du Portugal où il connaît parfaitement le marché. C'est ainsi que Luis Campos s'intéresserait à Diego Moreira (18 ans) dont le contrat à Benfica s'achève en juin prochain.

Malgré la saison compliquée du PSG, Luis Campos n'est pas menacé. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le conseiller sportif du club de la capitale a un projet de trois ans à Paris et le Qatar ne compte pas s'en séparer. Par conséquent, le Portugais prépare l'avenir du PSG et tente de dénicher les plus grands talents du football européen.

Diego Moreira en approche ?

C'est ainsi que selon les informations de CulturePSG , Luis Campos suivrait notamment avec attention la situation de Diego Moreira (18 ans). Une approche concrète a même déjà été faite auprès de Benfica où son contrat s'achève en juin prochain et la tendance ne serait pas une prolongation. Par conséquent, le PSG réfléchit à l'idée de saisir cette opportunité.

Luis Campos cherche des pépites pour le PSG