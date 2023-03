Surprise, Messi va recevoir une offre improbable sur le mercato

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin avec le PSG, Lionel Messi est en pourparlers avec sa direction pour prolonger. Toutefois, le FC Barcelone serait en embuscade pour boucler un transfert à 0€ lors du prochain mercato estival. Et à en croire la presse espagnole, le club emmené par Xavi aurait prévu de formuler une offre surprenante à la Pulga.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, la Pulga partira librement et gratuitement si elle ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'a pas échappé au FC Barcelone de Xavi.

Zidane - PSG : Sa décision est prise ! https://t.co/RaKM991qyl pic.twitter.com/kF1CeV77ZX — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Messi perçoit 25M€ par an au PSG

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Lionel Messi est en pourparlers avec le PSG pour prolonger son contrat. Et les discussions étaient en bonne voie à la mi-février. Malgré tout, le Barça serait prêt à se muer en trouble fête sur ce dossier, emballé par l'idée de rapatrier le vétéran argentin de 35 ans pour 0€.

Le Barça veut offrir un contrat de 6-7M€ à Messi