Coup de théâtre au PSG, le chouchou du Qatar peut partir

Pierre angulaire du projet QSI et précieux aux yeux du Qatar au vu de sa récente prolongation de contrat, Marco Verratti a reconnu qu’il pourrait à l’avenir mettre fin à son idylle avec le PSG pour retourner en Italie.

Au PSG depuis presque le tout début du projet QSI, puisqu’il a débarqué à l’été 2012 dans l’anonymat le plus complet en provenance de Pescara, Marco Verratti est devenu une figure forte du Parc des princes. Et malgré ses prestations moins abouties ces derniers temps, l’international italien de 30 ans a pu signer en décembre dernier une prolongation de contrat qui court jusqu’en juin 2026.

Verratti prend la responsabilité du fiasco face au Bayern Munich

Critiqué entre autres pour ses deux pertes de balle dévastatrices qui ont engendré les deux buts du Bayern Munich lors du 1/8ème de finale retour de la Ligue des champions (2-0) et par la même occasion l’élimination prématurée du PSG en C1, Marco Verratti a reconnu ses torts ces dernières heures pendant la trêve internationale.

Surprise, le PSG annonce une révolution improbable https://t.co/3eJlewwM7v pic.twitter.com/nrZ7u8wgR8 — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

«Revenir un jour en Italie ? Qui sait dans le futur»