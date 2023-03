Folle rumeur autour de Cristiano Ronaldo, son clan se lâche

Thomas Bourseau

Cristiano Ronaldo a rebondi à Al-Nassr cet hiver après la rupture de son contrat à Manchester à l’automne dernier. Pourtant, il a été question d’une arrivée au FC Barcelone et à l’Atletico de Madrid l’été dernier. Sa femme a démonté une des rumeurs.

Le feuilleton Cristiano Ronaldo a connu bien des rebondissements ces derniers mois. Après une saison à Manchester United, le Portugais aurait demandé à son agent de l’époque Jorge Mendes de lui trouver un point de chute et de multiples points de chute auraient alors été étudiés dont le PSG. Cependant, le10sport.com vous affirmait en juillet 2022 que le PSG n’était pas ou plutôt plus intéressé par le recrutement du quintuple Ballon d’or.

L’Atletico de Madrid ou le Barça ? Les rumeurs folles du mercato de Ronaldo

Il a même été question d’un potentiel engagement de Cristiano Ronaldo, légende et meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid, chez l’éternel rival du FC Barcelone après une rencontre estivale entre le président Joan Laporta et son ex-agent Jorge Mendes. En outre, il semblait possible que l’Atletico de Madrid, ennemi territorial du Real Madrid, l’accueille lui qui aurait déjà cherché à quitter Manchester United.

La femme de Cristiano Ronaldo démonte la rumeur Atletico