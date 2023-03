Coup de théâtre avec Mbappé, l’émir du Qatar s'en mêle

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre dans un an, Kylian Mbappé inquiète fortement le PSG. Le joueur de 24 ans ne serait pas certain de poursuivre sa carrière au sein de la capitale française selon les informations de la presse espagnole. Conscient du danger, l'émir du Qatar envisagerait de s'impliquer dans ce dossier et de s'entretenir avec le clan Mbappé.

Kylian Mbappé ne devrait pas quitter le PSG lors du prochain mercato estival. Ce n'est pas la volonté du club, qui souhaite lui donner une place proéminente la saison prochaine. Mais quelle est la voloté du joueur de 24 ans ? En public, Mbappé affiche son attachement au PSG, mais en coulisses, il préparerait son départ.

Affaire Le Graët : Kylian Mbappé fait une grande annonce https://t.co/DvBLwyiwTN pic.twitter.com/XFUlvvFkQC — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

L'Espagne annonce son arrivée au Real Madrid

C'est l'annonce de la presse espagnole ce jeudi. Selon le journaliste François Gallardo, la mère de Kylian Mbappé se serait rendue à Madrid pour négocier son arrivée dans la capitale espagnole. A en croire ses sources, les négociations auraient été positives puisque le Français a de grandes chances d'être Madrilène la saison prochaine.

L'émir du Qatar veut prendre les devants