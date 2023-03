Mbappé se retrouve au cœur d’un deal incroyable

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le Real Madrid se penche d’ores et déjà sur la succession de Karim Benzema, et le club merengue prépare du très lourd sur le marché des transferts. Erling Haaland est ciblé pour l’été 2024, mais Kylian Mbappé, qui arrive au terme de son contrat avec le PSG à cette échéance, est également attendu en Espagne.

Ce n’est plus un secret pour personne, le Real Madrid s’apprête à officialiser la prolongation de contrat de Karim Benzema qui va se réengager jusqu’en juin 2024 avec la Casa Blanca . Une juste récompense pour l’ancien buteur de l’équipe de France, mais cette tendance n’empêche pas la direction du Real Madrid de se pencher sur sa succession.

Incroyable, la mère de Mbappé vend la mèche pour son avenir, le PSG peut paniquer https://t.co/fxzD1i6XIr pic.twitter.com/3fcIIh5KmP — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Haaland vers un transfert record

Et comme l’a indiqué le quotidien espagnol AS jeudi, le Real Madrid prépare du très lourd et souhaite faire venir Erling Haaland en provenance de Manchester City à l’été 2024. Le deal, qui pourrait être compris entre 220 et 240M€, s’annonce donc légendaire puisqu’il pourrait faire d’Haaland le joueur le plus cher de toute l’histoire du mercato devant Neymar. Et ce n’est pas tout.

Mbappé peut débarquer aussi