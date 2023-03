Une star sur le départ, Messi peut tout changer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que son avenir au Paris Saint-Germain est très incertain, Lionel Messi resterait dans les petits papiers du FC Barcelone, où l’attendent bon nombre de ses anciens coéquipiers. Jordi Alba a notamment lancé un appel du pied à l’international argentin, un retour qui pourrait avoir une incidence directe sur l’avenir du latéral gauche catalan.

En discussion depuis plusieurs mois avec le PSG, désireux de le prolonger comme vous l’avait indiqué le10sport.com, Lionel Messi doute aujourd’hui d’un avenir à Paris. L’Argentin attend des garanties de la part des dirigeants parisiens, lui qui figurerait toujours dans le viseur du FC Barcelone. Personne n’a évidemment oublié La Pulga en Catalogne, à commencer par ses anciens coéquipiers.

« Le retour de Messi ? Je pense que ce serait bien pour le club et pour lui »

« Son départ ? Je l’ai vécu fatalement, très mal. Je me souviens que le jour où il a annoncé qu’il partait, je lui avais parlé le matin. Il rentrait d’Ibiza à Barcelone et m’avait dit qu’il allait continuer. Quand j’ai vu l’information, j’étais choqué , confiait cette semaine Jordi Alba dans un entretien accordé à l’émission espagnole Viajando con Chester. On n’en a pas parlé, il a un contrat avec le PSG… Mais je pense que ce serait bien pour le club et pour lui. Il est maintenant heureux à Paris. Il a eu du mal à s’adapter la première année, mais maintenant il va beaucoup mieux. »

Un retour de Messi scellerait l’avenir d’Alba