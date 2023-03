Haaland, Mbappé, Zidane… Toutes les infos mercato du 23 mars

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

Le Real Madrid fonce sur Erling Haaland

Selon les révélations du quotidien espagnol AS, le Real Madrid a un incroyable rêve pour l'été 2024 : le transfert d'Erling Haaland. Le buteur norvégien affole les compteurs cette saison du côté de Manchester City, et c'est la raison pour laquelle le club merengue envisage de foncer sur lui, probablement dans la perspective d'assurer la succession de Karim Benzema. Un transfert compris entre 220 et 240M€ est déjà évoqué pour Haaland, ce qui n'effraie pas pour autant la direction du Real Madrid.



PSG : Mbappé également cité pour le Real Madrid

Mais AS ne s'arrête pas là, et indique que malgré son vif intérêt pour Erling Haaland, le Real Madrid n'a pas tiré un trait sur l'option Kylian Mbappé. L'attaquant français pourrait partir libre du PSG en juillet 2024, date du terme de son contrat s'il décide de ne pas activer les deux années supplémentaires en option, ce qui permettrait donc au club merengue de pouvoir attirer Mbappé sans indemnité de transfert en plus d'Haaland.



Zidane veut prendre son temps avec le PSG

Courtisé par le PSG dans la perspective de venir succéder à Christophe Galtier la saison prochaine, Zinedine Zidane a l'embarras du choix pour son avenir ! Selon Ok Diario , l'entraîneur français est déjà certain de vouloir retrouver un poste à la rentrée, mais il ne sait pas encore dans quel club. Le PSG n'est pas son unique option, puisque Zidane intéresse également Chelsea ainsi que le Real Madrid qui pourrait perdre Carlo Ancelotti, et il entend bien sonder le marché avant de prendre une décision finale.



PSG : Verratti n'exclut pas un retour en Italie

Malgré sa récente prolongation de contrat jusqu'en 2026 avec le PSG, Marco Verratti ne tourne pas définitivement le dos quant à une éventuelle expérience en Serie A avant la fin de sa carrière : « Revenir un jour en Italie ? Qui sait dans le futur, mais mon rêve est de gagner la Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain. Même si chaque année c'est de plus en plus difficile, j'essaierai tant que j'en aurai l’occasion », indique le milieu de terrain du PSG.



