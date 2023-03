Un transfert légendaire se prépare, Neymar va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Joueur le plus cher de l'histoire du football depuis son transfert au PSG en 2017 pour 222M€, Neymar va-t-il être battu un joueur ? Une chose, seule une poignée de joueurs peut prétendre un tel transfert, à l'image d'Erling Haaland. Et pour cause, d'après la presse espagnole, il disposerait d'une clause libératoire pouvant atteindre les 240M€.

En 2017, le PSG réaliser le plus gros transfert de l'histoire en faisant sauter la clause libératoire de Neymar alors fixée à 222M€ dans son contrat au FC Barcelone. Une somme jamais égalée ni même approchée puisque Kylian Mbappé est le deuxième joueur le plus cher de l'histoire avec les 180M€ versés par le PSG à l'AS Monaco. Mais combien de temps va tenir le record du Brésilien ?

Haaland pourrait battre le record de Neymar

Peut-être bien sept ans. Et pour cause, selon les informations de AS , Erling Haaland dispose d'une clause libératoire comprise entre 220 et 240M€ qui sera active durant l'été 2024. Par conséquent, comme pour Neymar, c'est une clause qui pourrait faire du Norvégien le joueur le plus cher de l'histoire du foot.

Le Real Madrid prêt à tout pour Haaland ?