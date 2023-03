Une star met le feu au mercato du PSG, le ton est donné

Thomas Bourseau

Pour épauler Kylian Mbappé la saison prochaine, Daniel Riolo pense à Erling Braut Haaland pour l PSG qui risque de faire un grand ménage cet été. Cependant, le buteur de Manchester City pourrait bien être inatteignable. Explications.

Erling Braut Haaland a été la pépite que toute l’Europe s’est arrachée en 2022 avant que Manchester City rafle la mise au printemps 2022 au grand dam du Real Madrid, de Manchester United ou encore du PSG. Le10sport.com vous révélait en août 2021 que le PSG songeait à Haaland pour la succession de Mbappé qui semblait destiné à rejoindre le Real Madrid. Mais à présent, il est question d’un duo du tonnerre entre les deux attaquants.

Un duo Haaland - Mbappé au PSG ?

C’est du moins le souhait de Daniel Riolo. Après la nouvelle désillusion européenne du PSG, l’éditorialiste de RMC a fait savoir qu’il fantasmait sur une attaque composée de l’international français et le buteur de Manchester City au PSG avec les départs de Lionel Messi et de Neymar. Et alors que la supposée clause libératoire fixée entre 150 et 200M€ dans son contrat à Manchester City n’existerait pas selon Goal , un coéquipier d’Haaland a fermé la porte au potentiel départ du Norvégien.

Un joueur vit un calvaire, catastrophe assurée au PSG ? https://t.co/2LsLgKuMyd pic.twitter.com/mFXgHANA5B — le10sport (@le10sport) March 22, 2023

«Nous voulons le garder»