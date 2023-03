«Il n’est plus à la mode» : L’énorme avertissement lancé au PSG

Thibault Morlain

Aujourd’hui, Christophe Galtier est l’entraîneur du PSG. Mais la saison prochaine, cela pourrait ne plus être le cas. En effet, l’ancien de Nice est en grand danger et la question de sa succession est un sujet qui fait énormément parler. Ces derniers jours, le nom de José Mourinho a été évoqué pour prendre les commandes du PSG. Cela ne plait toutefois pas à Daniel Riolo.

Durant l’été, il pourrait bien y avoir de gros changements au PSG, et pas seulement dans l’effectif. En effet, la reconstruction pourrait également se traduire sur le banc de touche. Sur un siège éjectable aujourd’hui, Christophe Galtier voit son avenir à Paris être plus incertain que jamais. Mais qui pourrait le remplacer ? José Mourinho plairait encore et toujours aux dirigeants du PSG, mais lors de L’After Foot , sur RMC , Daniel Riolo a clairement averti le club de la capitale à propos de Special One, aujourd’hui en poste à l’AS Rome.

« Il est complètement fini »

Daniel Riolo s’est ainsi confié sur l’option José Mourinho pour le PSG. Il a alors lâché : « Mourinho ? On n’est plus en 2010. Il a perdu l’énergie. Il n’a plus personne. Il est complètement fini. Ce qui s’est passé avant, au Real, quand il s’embrouillait avec tout le monde, il n’y avait pas de problème car il avait une telle énergie que ça lui permettait de renverser pas mal de montagnes. Mais à partir du milieu des années 2010, il a perdu tout ce fluide qu’il avait, ces gens qui le suivaient. Le temps passe, les mecs perdent de l’énergie. Manchester United, Chelsea… Tous les clubs où il est passé, c’était le feu. Déjà que le PSG est en feu, si tu le prends lui … ».

« Son football ne donne plus rien en Ligue des Champions »