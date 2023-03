L’OM le recale, il jubile

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L’été dernier, Cédric Bakambu a clairement été poussé au départ, notamment à cause de son imposant salaire. Après avoir eu du mal à trouver une porte de sortie, l’attaquant a finalement résilié son contrat pour s’engager avec l’Olympiakos. Et six mois plus tard, il ne regrette absolument pas son choix.

Seulement six mois après son arrivée à l'OM, et malgré une seconde partie de saison dernière intéressante, Cédric Bakambu a été poussé au départ. L'été dernier, le club phocéen a effectivement cherché à se séparer de l'ancien attaquant de Sochaux, mais n'a pas trouvé preneur durant le mercato. Il a finalement fallu attendre le 15 septembre pour le voir signer libre à l'Olympiakos. Et Cédric Bakambu ne regrette pas une seule seconde.

Bakambu ne regrette pas son départ

« Ce qui n’a pas marché à l’Olympique de Marseille ? Je pense que c’était le timing. Quand je suis arrivé à l’OM, je ne suis pas forcément au top de ma forme. L’Olympique de Marseille c’est un gros club, il n’y a pas forcément de temps d’adaptation, il faut répondre présent directement, et voilà… », confie l’attaquant de l’Olympiakos au micro de Canal+Afrique avant de poursuivre.

«Aujourd’hui, tout le monde est gagnant»