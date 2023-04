Le PSG explose tout le monde avec Messi, Mbappé et Neymar

Amadou Diawara

Ce mercredi, la presse italienne a dévoilé le top 10 des plus grosses masses salariales annuelles dans le football. Avec 729M€, le PSG est le numéro un de ce classement, devant le Real Madrid (2ème) et le FC Barcelone (3ème). On retrouve ensuite dans l'ordre : Manchester United, Liverpool, Manchester City, Chelsea, le Bayern, la Juventus et Arsenal.

A la fin du mois de mars, L'Equipe a dévoilé les salaires de tous les joueurs de Ligue 1. En effet, le média français a dressé un classement des footballeurs les mieux payés dans l'hexagone. Et sans surprise, le top 10 est exclusivement composé de joueurs du PSG. Toutefois, certains noms étonnants se retrouvent dans cette liste.

Le PSG a la plus grosse masse salariale du monde

Selon les informations de L'Equipe , la MNM du PSG est bien le trio gagnant en terme de contrat en France. Plus précisément, Kylian Mbappé percevrait environ 6M€ bruts mensuels (soit 72M€ annuels), Neymar toucherait près de 3,675M€ bruts par mois (soit 44,1M€ par an) et Leo Messi empocherait 3,375M€ (soit 40,5M€ par saison). Pour la suite de ce top 10, on retrouve dans l'ordre : Marquinhos et Marco Verratti (1,2M€), Achraf Hakimi (1,083M€), Gianluigi Donnarumma (916 000€), Sergio Ramos (791 600€), Juan Bernat (730 000€) et Nordi Mukiele (700 000€).

Le Real Madrid et le Barça complètent le podium