Recalé par ces cracks, le PSG se venge

La rédaction

Concerné par le prochain mercato estival, le PSG devra également garder un œil attentif sur ses promesses du centre de formation. Depuis plusieurs années, le club parisien est pointé du doigt pour sa mauvaise gestion de ses espoirs. Et cette tendance pourrait se confirmer avec plusieurs jeunes en partance, que le PSG a d’ailleurs décidé de sanctionner.

Le PSG et Luis Campos nagent en eaux troubles. Le conseiller football portugais va rester à Paris la saison prochaine, comme nous vous le révélions en exclusivité en mars dernier. Et si ce dernier va avoir beaucoup de travail concernant la refonte de l’effectif professionnel, le club parisien devra également se montrer prudent concernant son centre de formation.

Le PSG prépare du lourd sur le mercato, l'énorme coup de frein de Riolo https://t.co/NRZClRsytY pic.twitter.com/VOcoa25Xjb — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Plusieurs jeunes du centre de formation vers un départ du PSG

En effet, selon les informations de Foot Mercato , plusieurs joueurs des équipes de jeunes du PSG sont en partance. Romaric Etonde, attaquant franco-camerounais de 17 ans, hésiterait à prolonger au sein du club parisien à cause du projet sportif en place. Ce dernier a connu deux apparitions en Youth League cette saison, et attire l’attention de plusieurs clubs français. Le PSG a également proposé des contrats aux milieux Queyrell Tchicamboud (17 ans), et Mahamadou Diawara (18 ans). Le premier n’est pas convaincu par le projet sportif, alors que le second est surveillé par Benfica et le PSV.

Le PSG a sanctionné certains de ses jeunes

Conséquence de ces possibles départs, le PSG a décidé de sanctionner ces jeunes joueurs. Tant que ces derniers ne prendront pas de décision sur leur avenir, ils évolueront avec les U18 au lieu des U19.