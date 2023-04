PSG : Un plan fou est dévoilé pour Messi, le projet se confirme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A l’approche de sa fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi reste dans le flou pour la suite de sa carrière. La MLS rêve notamment de s’attacher les services de La Pulga et compterait, selon la presse espagnole, mettre en place un projet improbable dans lequel les différentes franchises du pays financeraient une partie de son salaire. Un plan plus réaliste qu’il n’y paraît.

Personne ne sait encore à ce jour où évoluera Lionel Messi la saison prochaine. L’Argentin, proche de prolonger avec le PSG durant la Coupe du monde, n’est plus aussi certain de vouloir enchaîner une troisième saison dans la capitale, des doutes partagés par les dirigeants parisiens. Le FC Barcelone reste à l’affût et rêve toujours de rapatrier le septuple Ballon d'Or, nostalgique de son ancienne vie, mais rien n’est acté pour le moment. Le club culé est toujours confronté à des difficultés financières tandis que le PSG reste en course, si Messi accepte de renouveler son bail aux conditions fixées initialement par l’écurie parisienne.

Le projet fou de la MLS pour Messi

D’autres options plus exotiques s’offrent à Lionel Messi, courtisé notamment aux Etats-Unis. Dernièrement, le quotidien Sport révélait d’ailleurs le plan monté par la MLS pour attirer le numéro 30 du PSG, dont le salaire pourrait être partagé entre les différentes franchises américaines, et ce quelle que soit sa destination. Un projet qui paraît fou à première vue, mais les clubs s’estimeraient gagnants en l’espèce avec les retombées économiques engendrées par l’arrivée du septuple Ballon d’Or aux Etats-Unis, grâce aux droits TV ou encore à la billetterie. Ce que confirme Luc Arrondel, chercheur au CNRS.

« Ce n'est pas seulement la franchise dans laquelle jouera Messi qui en profitera »