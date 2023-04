ASSE : Un très gros coup est en préparation pour le mercato

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que l’ASSE va se maintenir en Ligue 2, les dirigeants stéphanois ont déjà débuté leur travail pour le mercato estival. Le dossier Jean-Philippe Krasso sera l’une des clés de cet été. L’idée est de prolonger l’ancien buteur d’Epinal et les discussions avec son clan ont redémarré.

L’ASSE s’est lourdement inclinée le week-end dernier contre le FC Metz, ce qui ne remet pas en cause l’avenir du club en Ligue 2. Mais pour la saison prochaine, l’ambition sera claire pour Saint-Étienne : revenir en Ligue 1. Et cela passe par une prolongation de contrat de Jean-Philippe Krasso, l’attaquant star de l’ASSE.

Krasso ne veut pas penser à son avenir

« Pour l’instant, je suis vraiment concentré sur Saint-Étienne et je laisse mon avenir entre les mains des personnes qui doivent gérer ça. J’aimerais finir meilleur buteur et passeur. Après, on pourra penser à l’avenir », a récemment déclaré Jean-Philippe Krasso concernant son avenir.

La vente du club annoncée, l’ASSE sort du silence https://t.co/xxIa7H4Tj7 pic.twitter.com/zkdZ4dmdrD — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Les discussions ont repris avec l’ASSE