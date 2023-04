Nouvelle annonce retentissante sur la vente de l’ASSE

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de deux ans que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont officiellement mis en vente l’ASSE. Les deux patrons stéphanois veulent tourner la page, mais pour cela, il faut trouver un repreneur. Des prétendants se sont intéressés aux Verts, mais sans que cela n’aboutisse à quelque chose de concret. Il n’empêche que la vente de l’ASSE reste d’actualité et Romeyer a fait de nouvelles annonces à ce propos.

Le feuilleton de la vente de l’ASSE dure depuis un petit moment déjà et jusqu’à présent, rien ne s’est concrétisé. Il y a eu de nombreux rebondissements, mais Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’ont toujours pas trouvé de repreneur pour les Verts. Mais voilà que cette vente de l’ASSE pourrait finalement intervenir d’ici peu si’ l’on en croit les propos de Romeyer.

« Moi je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club »

Pour RCF , Roland Romeyer s’est confié sur la vente de l’ASSE. Et le président stéphanois a alors expliqué : « Moi je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club, investir au capital, pour conserver tous les bons joueurs, renforcer l’équipe et remonter en Ligue 1. Pour les gars qui reprendront le club, il faut pouvoir faire de meilleures choses que ce qu'on a fait. Par exemple, quand il y aura des pépites, et il y en a qui arrivent au centre de formation, il faudra pouvoir les garder plusieurs années pour avoir la meilleure équipe possible et puis là on pourra jouer les premiers rôles. Ici, le centre de formation c’est notre richesse, ce n’est pas le robinet de pétrole de Paris ».

« Là il y a une Ferrari super belle, elle est en réparation, elle va mieux »