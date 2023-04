Mercato : Il y a le feu à l’OM, cette star dicte ses conditions

Thomas Bourseau

Président de l’OM, Pablo Longoria a frappé fort avec Alexis Sanchez l’été dernier, mais il sera en fin de contrat le 30 juin. Aucune discussion ne serait pour le moment à signaler pour une prolongation, mais la balle serait dans le camp du club et de ses performances d’après les attentes de Sanchez.

Pablo Longoria a bien joué son coup. En quête d’un attaquant de renom l’été dernier, le président de l’OM aurait coché les noms de Paulo Dybala, parti à la Roma jouer sous les ordres de José Mourinho, et Memphis Depay qui a quitté le FC Barcelone pour l’Atletico de Madrid en ce début d’année 2023. Finalement, c’est Alexis Sanchez qui a été choisi et qui a débarqué libre de tout contrat de l’Inter. Et force est de constater que le choix Sanchez s’est avéré payant.

Sanchez fait l’unanimité à l’OM, tout sera décidé en fin de saison

Tout bonnement intouchable à l’OM, Alexis Sanchez s’est rendu indispensable de par son activité sur le terrain et le poids qu’il a dans les actions de l’équipe entraînée par Igor Tudor. Cependant, le contrat d ’El Nino Maravilla prendra fin le 30 juin prochain à l’OM. Son avenir ne s’écrirait cependant pas en pointillés à Marseille puisque la direction se dirait « sereine » quant à sa capacité à conserver Sanchez et ce, bien qu’aucune négociation n’ait été enclenchée entre les différentes parties à ce sujet.

Alexis Sanchez se plaît à l’OM et attend la fin de saison pour décider