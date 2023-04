Critiqué, il a réussi son coup à l’OM

Thomas Bourseau

Depuis le transfert de Vitinha, Igor Tudor a été pointé du doigt pour sa gestion de la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Le Portugais a volé à la rescousse de l’entraîneur croate de l’OM.

Après les échecs Gonçalo Guedes et Terem Moffi entre autres cet hiver, Pablo Longoria a bouclé dans les ultimes heures du mercato. Pour la coquette somme de 32M€, le Portugais a débarqué de Braga et, par la même occasion, est devenu la recrue la plus chère de l’histoire de l’OM. Après deux mois et demi de disette, Vitinha a enfin marqué pour son nouveau club à la mi-avril.

Tudor, l’une des raisons de la venue de Vitinha à l’OM

De quoi le libérer d’un poids et de se livrer à Canal+ sur son choix de débarquer à l’OM qui a un lien direct avec Igor Tudor. « Si c’est le jeu de Tudor qui m’a incité à signer à Marseille ? J’ai analysé, j’ai vu beaucoup de matches et j’ai choisi Marseille aussi pour ça. La manière de jouer de Tudor m’a plu parce que mes caractéristiques principales coïncident avec la manière de jouer de l’OM ».

Plombé par l’OM, il hallucine complètement https://t.co/8FvRV4OpMO pic.twitter.com/5B6aYZNlZU — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

«Je le remercie de m’avoir géré de cette façon»