Une star s'annonce au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre durant l'été 2021, Gianluigi Donnarumma a connu deux premières saison mouvementées au PSG. Néanmoins, alors que son contrat court jusqu'en 2026, le portier italien n'a aucune intention de quitter le club de la capitale et assure qu'il ne voit pas son avenir ailleurs qu'à Paris.

En 2021, le PSG n'a pas voulu passer à côté de l'opportunité qui se présentait avec Gianluigi Donnarumma dont le contrat à l'AC Milan arrivait à échéance. Après une première saison durant laquelle il alternait avec Keylor Navas, l'Italien a finalement été désigné titulaire par Christophe Galtier, poussant le Costaricien à rejoindre Nottingham Forrest, où il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Et alors que l'ancien gardien du Real Madrid devrait revenir au PSG cet été, cela ne change rien pour Gianluigi Donnarumma qui assure qu'il se voit nulle part ailleurs qu'à Paris.

PSG : Le Qatar rêve de Zidane, une réponse surprenante tombe https://t.co/Iiy0Bp2aof pic.twitter.com/E6Bn0VkX8d — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

Donnarumma voit son avenir au PSG

« Mon avenir ? Je le vois clairement au PSG ! J'espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club qui m'a tant donné et m'a toujours fait confiance. J'espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici, je m'y sens comme à la maison », lance le portier italien dans une interview accordée à beIN SPORTS . Et visiblement, cela devrait ravir Christophe Galtier qui s'est montré très satisfait de l'évolution de Gianluigi Donnarumma cette saison.

Galtier satisfait de l'évolution de Donnarumma