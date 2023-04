Le PSG prépare un retour surprise, l’annonce qui peut tout changer

Hugo Chirossel

Préféré à Keylor Navas cette saison, Gianluigi Donnarumma a endossé le rôle de titulaire indiscutable dans les cages du PSG. Cependant, le Costaricien est seulement prêté à Nottingham Forest et devrait revenir cet été. Ces derniers jours, il a également été annoncé que le club de la capitale penserait à un retour de Mike Maignan. Mais il faudra faire avec le portier italien, qui n’a pas l’intention de s’en aller.

Mis en concurrence avec Keylor Navas la saison passée sous les ordres de Mauricio Pochettino, Gianluigi Donnarumma a été intronisé gardien numéro 1 après l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le Costaricien quant à lui a été prêté cet hiver à Nottingham Forest, mais comme il l’a indiqué au micro de Canal+ dernièrement, il n’a pas encore fait un trait sur son aventure parisienne.

« Je me sens capable de gagner la Ligue des champions »

« J’ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité. On a été en finale alors que le club ne l’a jamais atteinte. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis », a déclaré Keylor Navas. Le poste de gardien pourrait connaitre de grands changements cet été, puisque selon Il Giornale , le PSG penserait également à rapatrier Mike Maignan, brillant avec l’AC Milan et issu de la formation parisienne.

« Mon avenir je le vois clairement ici »