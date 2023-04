Mercato : Après son départ du PSG, il règle ses comptes

Pierrick Levallet

Barré par la concurrence de Gianluigi Donnarumma en début de saison, Keylor Navas a fini par être prêté à Nottingham Forest cet hiver afin de retrouver du temps de jeu. Le Costaricien pourrait d'ailleurs retrouver le club de la capitale cet été. Le portier de 36 ans n'a d'ailleurs pas manqué de parler du calvaire qu'il a vécu à Paris lors de la première partie de saison.

Arrivé au PSG en 2019 après une dernière saison calvaire au Real Madrid, Keylor Navas avait permis au club de la capitale d’atteindre la finale de la Ligue des champions pour la première fois de son histoire en 2020. Mais en 2021, le Costaricien a vu la formation parisienne lui mettre des bâtons dans les roues en recrutant Gianluigi Donnarumma. Le portier de 36 ans a alors peu à peu été poussé sur le banc, jusqu’à partir en prêt à Nottingham Forest cet hiver pour retrouver du temps de jeu.

Mercato - PSG : Rendez-vous confirmé, Neymar va halluciner https://t.co/TtEUHkGHXY pic.twitter.com/Doh6KN6rdC — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Je voulais sentir que l’équipe voulait de moi»

Au micro de Canal+ , Keylor Navas est d’ailleurs revenu sur son malaise au PSG après l’arrivée de Gianluigi Donnarumma. « La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas. Je voulais sentir que l’équipe voulait de moi. Je me sentais toujours en bonne condition pour jouer. Quand j’étais à Paris, personne ne pouvait dire que je posais des problèmes. Que je ne m’entraînais pas, ou que je ne travaillais pas bien. Au contraire, je voulais aider. Je voulais m’entraîner encore plus et démontrer que je pouvais joueur. Mais malheureusement je n’en ai pas eu l’opportunité » a expliqué le gardien de but costaricien.

«Je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG»