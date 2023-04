PSG : Incroyable, Mbappé va provoquer un malaise sur le mercato

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kylian Mbappé pourrait voir son avenir revenir sur la table dès cet été. Le prochain mercato estival représentera la dernière chance du PSG de le vendre avant la fin de son bail. Le Real Madrid, qui s’est fait recaler en mai 2022, suivrait tout cela de très près et pourrait être tenté par l’idée de recruter l’international français dès cet été. Cependant, son transfert pourrait engendrer un profond malaise dans le vestiaire de Carlo Ancelotti.

Mbappé va créer un profond malaise dans le vestiaire du Real Madrid

D’après les informations d’ AS , l’arrivée de Kylian Mbappé pourrait provoquer un surplus d’options sur le flanc gauche. Le poste de prédilection de la star du PSG est sur ce côté, à l’instar de Vinicius Jr. Mais en plus de lui, Rodrygo peut également évoluer sur le côté de gauche. Ce dernier s’est adapté afin d’assurer sa place chez les Merengue et peut désormais jouer à tous les postes offensifs.

Ancelotti va devoir faire des choix forts

Par ailleurs, les deux Brésiliens sont performants cette saison. Il est difficile d’envisager Vinicius Jr sur le banc la saison prochaine pour faire une place à Kylian Mbappé. L’ailier de 22 ans en est à 21 buts et 16 passes décisives en 45 matchs toutes compétitions confondues pour le moment. De l’autre côté, Rodrygo n’affiche pas les mêmes statistiques (11 réalisations et 10 offrandes en 45 rencontres) mais Carlo Ancelotti lui fait grandement confiance. L’arrivée de Kylian Mbappé pourrait donc reditribuer les cartes et engendrer une certaine gêne dans le vestiaire du Real Madrid. À suivre...