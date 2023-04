Mercato : Poussé vers la sortie, il donne rendez-vous au PSG

Thomas Bourseau

Plus indiscutable au PSG en raison de la présence de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas se dit prêt à revenir à Paris afin d’entrer dans l’histoire du club en y gagnant la Ligue des champions.

Keylor Navas prolongeait son contrat au PSG au printemps 2021, seulement quelques semaines avant l’arrivée de Gianluigi Donnarumma en tant qu’agent libre en provenance du Milan AC. Et par la suite, Navas a petit à petit été relégué au second plan jusqu’à la nomination de Christophe Galtier au poste d’entraîneur du PSG en juillet 2022 qui nommait alors Donnarumma gardien numéro un du club.

Navas veut revenir au PSG pour gagner la Ligue des champions

Cet hiver, Keylor Navas est parti du côté de Nottingham Forest en prêt jusqu’à la fin de la saison. Son retour au PSG est attendu, mais aura-t-il envie de retrouver le banc des remplaçants ? Le multiple vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid compte bien en faire de même avec le PSG.

«J’ai encore un an de contrat avec Paris»