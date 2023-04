Surprise, l'OM a fait capoter un transfert du PSG

Pierrick Levallet

Arrivé à Leicester City en 2020, Wesley Fofana a quitté les Foxes l'été dernier pour signer à Chelsea. Le défenseur central de 22 ans est promis à un grand avenir. Toutefois, le Français aurait pu faire son retour en France lors du dernier mercato estival. Le PSG envisageait sérieusement d'aller le chercher.

Révélation de l’ASSE en 2019, Wesley Fofana progresse à vitesse grand V. Le défenseur central aujourd’hui âgé de 22 ans a quitté Leicester City, qu’il avait rejoint en 2020, pour signer à Chelsea lors du dernier mercato estival. Le natif de Marseille est toujours promis à un grand avenir, alors que son transfert chez les Blues a été estimé à environ 90M€. Toutefois, le joueur aurait pu faire son retour en France au lieu de s’engager avec le club londonien.

Un joueur à 90M€ déclare sa flamme à l'OM https://t.co/8EEvX5OkGt pic.twitter.com/XYLDkcbKDE — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Le PSG voulait Wesley Fofana, mais...

À en croire les informations de Saber Desfarges, le PSG aurait tenté de faire venir Wesley Fofana l’été dernier. Cependant, le journaliste indique que le défenseur central aurait recalé le club de la capitale pour une raison bien précise. Il aurait en effet décliné la proposition parisienne parce qu’il est profondément marseillais. L’OM va sans doute apprécier.

«Je suis né supporter de l'OM»