Un joueur à 90M€ déclare sa flamme à l'OM

Hugo Chirossel

Depuis maintenant plusieurs années, l’OM a toujours eu du mal à faire éclore des jeunes joueurs issus de la région marseillaise. Cela a notamment été le cas pour Wesley Fofana, originaire de la cité phocéenne, mais qui avait été recalé par le centre de formation des Olympiens. Le défenseur de Chelsea reste malgré tout très attaché au club de son enfance.

Parti en octobre 2020 à Leicester, Wesley Fofana a quitté les Foxes pour rejoindre Chelsea l’été dernier. Un transfert estimé à près de 90M€ pour le défenseur âgé de 22 ans, qui a même été convoqué en équipe de France par Didier Deschamps lors de la dernière trêve internationale.

Il entre en clash à l’OM, une décision est prise https://t.co/SKeMzawQx5 pic.twitter.com/ay5nYaWRVW — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

« C'est le club de ma vie »

Une convocation que Wesley Fofana n’a pas pu honorer, en raison d’une blessure aux ischio-jambiers. Il y a un peu moins de trois ans, le joueur de Chelsea évoluait encore à l’ASSE, son club formateur. Mais Wesley Fofana aurait pu se révéler du côté de l’OM, lui qui est originaire de Marseille.

« Je suis né supporter de l'OM »