Grosse interrogation à l’OM, une surprise se prépare

Alors que le RC Lens affronte le PSG ce samedi soir, l’OM quant à lui recevra l’ESTAC dimanche. Tenus en échec par Lorient (0-0) le week-end dernier, les Olympiens doivent reprendre leur marche en avant, avec comme objectif la seconde place du championnat. En difficulté, notamment dans les couloirs, ces dernières semaines, Igor Tudor pourrait faire des choix forts face à Troyes.

L’OM aura peut-être l’opportunité de réaliser une belle opération ce week-end. Le RC Lens, qui compte deux points d’avance sur le club marseillais, se déplace sur la pelouse du PSG ce samedi soir. Si les Sang et Or venaient à s’incliner au Parc des Princes, les Olympiens, qui recevront l’ESTAC dimanche, auront l’opportunité de récupérer la deuxième place de Ligue 1.

« On souffre un peu dans les couloirs »

Sauf que l’OM a du mal à prendre des points ces derniers temps, notamment à domicile. Cela fait désormais cinq matchs consécutifs que les Olympiens de ne sont pas imposés au Vélodrome. Les pistons, Jonathan Clauss et Nuno Tavares, même s’ils ne sont pas les seuls, font partie des joueurs dont les dernières performances ont interrogé. « En ce moment, on souffre un peu dans les couloirs, c’est vrai. Sur le dernier match contre Lorient, j’ai vu Clauss en progression, Nuno un peu moins, il faut voir comment les utiliser de la meilleure des manières », a avoué Igor Tudor en conférence de presse vendredi.

Changement de pistons face à Troyes ?