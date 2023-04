En plein calvaire, une star de l'OM fait une incroyable demande

Thibault Morlain

Depuis la nomination d'Igor Tudor, Dimitri Payet n'est plus qu'un simple remplaçant à l'OM. Son temps de jeu est ainsi réduit et ses apparitions se font désormais rares. Une situation compliquée pour le numéro 10 phocéen, qui ne baisse toutefois pas les bras. Cela aurait d'ailleurs amené Payet à faire une grosse demande.

Grand perdant du changement d'entraîneur à l'OM, Dimitri Payet doit désormais se faire à l'idée qu'il est un remplaçant aux yeux d'Igor Tudor. Un statut difficile à digérer pour celui qui a porté le club phocéen la saison dernièrement. Mais Payet ne fait pas de vague, travaillant dans son coin et allant même jusqu'à demander à jouer avec la réserve de l'OM pour avoir du temps de jeu.

« Je veux jouer avec la réserve »

Pour Football Club de Marseille , Jean-Charles de Bono a ainsi fait cette révélation sur Dimitri Payet. Il a expliqué sur le numéro 10 de l'OM : « Il a demandé à jouer en réserve la semaine passée, malheureusement il n’a pas pu jouer mais il faut noter cet état d’esprit, de dire "je veux jouer avec la réserve, pour gagner du temps de jeu, pour être dans le rythme si on fait appel à moi" ».

« Je trouve ça remarquable »