L’OM a trouvé son buteur, ce sera 34M€ !

Amadou Diawara

Etincelant sous les couleurs du Stade de Reims cette saison, Folarin Balogun serait dans le viseur de l'OM. Toutefois, la direction d'Arsenal aimerait conserver son crack de 21 ans et lui offrir un nouveau contrat. Mais heureusement pour l'OM, les Gunners seraient prêts à laisser filer Folarin Balogun s'il désire claquer la porte, et ce, pour une somme avoisinant les 34M€.

Alors que Mikel Arteta ne comptait pas sur lui pour cette saison, Folarin Balogun a rejoint le Stade de Reims sous la forme d'un prêt pour avoir davantage de temps de jeu. Ce qui lui a été plus que bénéfique.

Arsenal veut prolonger Folarin Balogun

Depuis sa signature au Stade de Reims, Folarin Balogun réalise des merveilles. Très performante en Ligue 1, la pépite de 21 ans séduirait d'ailleurs la direction de l'OM, qui souhaiterait boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si Arsenal est prêt à vendre Folarin Balogun.

