C'est confirmé, il a dit non à l'OM !

En quête de renforts en vue de la saison prochaine, l'OM commence déjà à s'activer sur le mercato. Dans cette optique, plusieurs noms circulent dans les radars du club phocéen, à commencer par celui de Mateus Uribe, dont le contrat à Porto s'achève en juin prochain. Mais le milieu de terrain colombien a bien repoussé les avances marseillaises.

En attendant de connaître son classement à l'issue du championnat, l'OM prépare déjà son mercato estival. Pablo Longoria a habitué les fans marseillais à une grande activité. Cela devrait encore être le cas cette année, surtout en cas de nouvelle qualification pour la prochaine Ligue des champions. Mais le club phocéen rencontre déjà des difficultés.

Uribe recale l'OM

En effet, la presse portugaise révélait récemment que l'OM avait tenté d'obtenir la signature de Mateus Uribe, dont le contrat au FC Porto s'achève en juin prochain. Mais le milieu de terrain colombien aurait repoussé cette opportunité. Une information confirmée par le Corriere dello Sport .

La Lazio en pole position ?

Il faut dire que Mateus Uribe est très convoité sur le marché. Il devrait ainsi s'engager avec la Lazio Rome pour un salaire compris entre 2 et 2,5M€ par an. Néanmoins, Flamengo (contrat de 4 ans), l'Atletico de Madrid (3M€/an) et un autre club italien (4,5M€/an) se seraient également positionnés. C'est donc un premier coup dur pour l'OM.