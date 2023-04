«Ce n’est pas une question d’argent» : Le clan Mbappé met la pression et lâche ses conditions

Pierrick Levallet

Star planétaire, Kylian Mbappé attise forcément l’intérêt de certaines marques au vu de son influence dans le monde entier. Mais depuis quelque temps, l’attaquant de 24 ans mène une lutte acharnée pour les droits d’image des joueurs. La star du PSG n’hésite d’ailleurs pas à prendre publiquement position à ce sujet et à boycotter certaines opérations quand il le juge nécessaire.

«Ce n’est pas une question d’argent»

Mais Fayza Lamari affirme que ce combat n’est pas une question d’argent. « À la FFF, depuis son entrée, on a demandé à la Fédé de donner directement les primes que Kylian pouvait percevoir à des associations. Il se trouve qu’ils n’ont pas pu le faire, donc ils nous les reversent, elles sont systématiquement reversées. Donc aujourd’hui le droit à l’image individuelle avec la Fédé, ce n’est pas une question d’argent, c’est simplement se dire ‘si on vous concède notre droit à l’image individuelle, on ne peut pas quelque temps après en pâtir’ » a expliqué la mère de Kylian Mbappé au micro de Public Senat .

«À quel moment on se protège nous ?»

« Quand par exemple vous refusez à titre individuel un sponsor, je vais prendre les paris en ligne. Aujourd’hui, on n’a pas refusé à la Fédé de faire des publicités, mais quand nous, nous refusons à titre individuel beaucoup d’argent car on ne souhaite pas représenter cette marque, et bien ce que fait la marque ? Elle fait le tour et va à la Fédé ou au PSG, et là, vous vous retrouvez pour moins cher en plus, avec pas un mais cinq (joueurs). Donc la difficulté, c’est à quel moment on se protège nous ? Forcément, on a essayé tant bien que mal de le faire dans le respect des codes, et on se retrouve avec des images comme ça » a poursuivi Fayza Lamari à ce sujet.

Mbappé a posé ses conditions pour les publicités