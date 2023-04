Le PSG provoque le RC Lens, un ancien de l’OM le recadre

Hugo Chirossel

En s’imposant face au RC Lens samedi (3-1), le PSG a fait un grand pas vers le titre de champion de France et compte désormais neuf points d’avance sur son adversaire du soir. Un succès célébré par Presnel Kimpembe sur la pelouse du Parc des Princes, qui a repris un chant des Sang et Or. Ce que n’a pas apprécié Brice Samba, même s’il voit cela comme une forme de respect.

En déplacement sur la pelouse du PSG samedi soir, le RC Lens avait l’opportunité de revenir à trois points du club de la capitale en cas de victoire. Malgré un très bon début de match, les espoirs des Sang et Or ont pris un sacré coup après l’expulsion de Salis Abdul Samed dès la 19e minute de jeu, pour une semelle dangereuse sur Achraf Hakimi.

« Je trouve ça un peu petit »

En plus de la défaite, le RC Lens s’est fait chambrer par Presnel Kimpembe après la rencontre, qui a repris son chant « on les a chicoté ». Ce que n’a pas apprécié Jonathan Gradit, même si Franck Haise quant à lui a reconnu que c’était « de bonne guerre ». Brice Samba s’est également exprimé à ce sujet en zone mixte. L’ancien gardien de l’OM a lui aussi trouvé que le chambrage du défenseur du PSG était malvenu.

« Ça veut tout dire »