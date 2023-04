Le PSG a peur, le terrible aveu du RC Lens

Arnaud De Kanel

Plombé d'entrée par l'expulsion de Salis Abdul Samed, coupable d'une vilaine semelle sur Achraf Hakimi, le RC Lens a pris l'eau en première période en encaissant trois buts. Malgré tout, les joueurs de Franck Haise n'ont rien lâché et ils sont même parvenus à réduire le score. Seko Fofana se réjouit d'avoir fait peur au PSG.

Arrivé dans la peau d'un dauphin prêt à dévorer le PSG, le RC Lens n'a pas su rééditer la performance du match aller, notamment à cause de l'expulsion de Salis Abdul Samed. Malgré cette défaite 3 buts à 1, les motifs de satisfaction sont grands pour le club artésien. Pour Seko Fofana, celui d'avoir fait douter le PSG est le plus gratifiant.

«Ils ont eu peur»

Le milieu de terrain ivoirien est fier que son équipe ait autant fait trembler le PSG, en atteste le chambrage lourd de sens de Presnel Kimpembe. « Toute l’attente qu’il y avait autour de ce match était incroyable, au niveau publicité etc… On a joué avec nos armes, malheureusement on prend ce carton rouge rapidement. Quand on revérifie les images, il y a rouge et puis c’est tout mais le plus important c’est qu’on a continué à jouer avec de la personnalité, on a été récompensé, on peut être fier ce soir. Ils nous craignaient au point de chanter 'chicoté' à la fin du match alors que c’est pas une musique forcément pour eux de base, c’est ce qu’on fait de base à domicile mais il l’avait là et on peut voir à travers ces petites détails qu’ils l’avaient là (montrant sa gorge, ndlr). Ils ont eu peur un peur », a lâché Seko Fofana au micro de Canal+ Foot , avant de poursuivre.

«J’espère que malgré tout ils ont kiffé»