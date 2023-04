«C’est affligeant» : Le PSG le fait halluciner

Hugo Chirossel

En battant le RC Lens samedi soir (3-1), le PSG s'est un peu plus rapproché de son 11e titre de champion de France. Cependant, le club de la capitale a été bien aidé par l’expulsion de Salis Abdul Samed dès la 19e minute, pour un geste dangereux sur Achraf Hakimi. Pour Stéphane Guy, que ce soit face à l’OGC Nice ou aux Sang et Or, les dernières prestations des Parisiens sont affligeantes.

Le RC Lens se déplaçait sur la pelouse du PSG samedi soir, pour le choc de la 31e journée de Ligue 1. Une victoire aurait permis aux Sang et Or de revenir à seulement trois points des Parisiens au classement. Les hommes de Franck Haise avaient d’ailleurs parfaitement entamé cette rencontre, avant l’expulsion de Salid Abdul Samed à la 19e minute de jeu. Coupable d’une semelle dangereuse sur Achraf Hakimi, le joueur du RC Lens a logiquement été expulsé, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11.

«Ce n’est pas une question d’argent» : Le clan Mbappé met la pression et lâche ses conditions https://t.co/JndYA5jizA pic.twitter.com/RDAaDbnO6t — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Je pensais que le mal était moins profond»

Et le PSG en a rapidement profité. En 10 minutes, les Parisiens ont pris une avance de trois buts, après des réalisations de Kylian Mbappé, Vitinha et Lionel Messi avant la pause. Le RC Lens a tout de même réduit l’écart au score par l’intermédiaire de Przemysław Frankowski sur penalty en seconde période. Un succès qui permet au PSG de faire un grand pas vers le titre de champion de France, mais qui ne rassure pas tellement dans le contenu. Dans l’ After Foot sur RMC , Stéphane Guy n’a pas mâché ses mots pour qualifier les dernières prestations du club de la capitale.

«C’est vrai que c’est consternant»