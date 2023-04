Chambré par le PSG, il hallucine

Hugo Chirossel

Battu par le PSG samedi soir au Parc des Princes (3-1), le RC Lens a probablement dit adieu à ses espoirs de titre. Le club de la capitale compte désormais neuf points d’avance en tête du classement. Les Sang et Or se sont en plus fait chambrer par Presnel Kimpembe à l’issue de la rencontre, ce que Jonathan Gradit n’a pas vraiment apprécié.

Le PSG se rapproche de plus en plus de son 11e titre de champion de France. La réception du RC Lens samedi soir était une étape importante, car il aurait pu revenir à trois points en cas de victoire. Mais ce sont finalement les Parisiens qui se sont imposés, bien aidés par l’expulsion de Salis Abdul Samed dès la 19e minute de jeu, pour une semelle sur Achraf Hakimi.

Kimpembe se paie le RC Lens

Une victoire qui donne donc désormais neuf points d’avance au PSG sur son adversaire du soir. Un succès célébré pas Presnel Kimpembe, toujours blessé en raison d’une rupture du tendon d’Achille. Après le coup de sifflet final, le défenseur parisien s’est rendu sur la pelouse du Parc des Princes et a repris le chant des Sang et Or « on les a chicoté ». Quelques joueurs étaient présents à ses côtés, comme Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, Nuno Mendes ou bien Carlos Soler.

« Ils n'étaient que cinq sur le terrain »