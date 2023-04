Après avoir menacé Mbappé, il lâche un secret à Messi

Amadou Diawara

Avant le choc entre le PSG et le RC Lens, Facundo Medina a annoncé qu'il comptait envoyer Kylian Mbappé à l'hôpital s'il le passait durant la rencontre, avant de s'excuser. Alors qu'il avait promis un traitement différent pour Leo Messi, le défenseur argentin a profité du match pour lui envoyer un message fort.

Avant le coup d'envoi de PSG-Lens ce samedi soir, Facundo Medina a annoncé la couleur. En effet, le défenseur argentin des Sang-et-Or s'est imaginé au duel avec Kylian Mbappé et Lionel Messi. Et Facundo Medina a fait clairement savoir qu'il n'aurait pas le même traitement de faveur pour les deux stars du PSG. « Si Messi me passe et s'échappe, je l'accroche et je l'embrasse en lui demandant de me faire un câlin. Pour Mbappé, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher », a-t-il affirmé lors d'un entretien accordé à Son Aviones sur Twitch .

PSG : En plein scandale Galtier, il en rajoute une couche https://t.co/Ro124kwnHY pic.twitter.com/Ca3htYIHSl — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

«Mbappé, il faudra qu'une ambulance vienne le chercher»

Dans la foulée, Facundo Medina a tenu à s'excuser pour ses propos à l'encontre de Kylian Mbappé. « Pour mes déclarations dans une émission en Argentine, je voulais clarifier qu'il s'agissait d'un commentaire fait en plaisantant et sorti de son contexte, qui n'était évidemment pas approprié. Je n'agirais jamais de cette façon avec un collègue, encore moins avec quelqu'un que je respecte, car cela ne reflète pas mes valeurs en tant que personne et professionnel. Mes plus sincères excuses pour ce malentendu », a posté le défenseur de 23 ans sur son compte Instagram .

«Je l'ai remercié pour la Coupe du monde»