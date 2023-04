Surprise, le PSG a une ouverture sur le mercato

Thomas Bourseau

Christophe Galtier ne devrait pas faire de vieux os au PSG qui serait déjà en quête de son éventuel successeur. Julian Nagelsmann ferait partie de la short-list parisienne. Et alors que Chelsea se serait déjà entretenu avec Nagelsmann, le PSG aurait encore un coup à jouer.

L’avenir de Christophe Galtier du côté du PSG s’assombrit de jour en jour. Et ce, bien que le Paris Saint-Germain ait repris la main dans la course pour le championnat de France en prenant le meilleur sur Nice la semaine dernière (2-0) et samedi soir au Parc des princes face au RC Lens (3-1). D’après Le Parisien , Christophe Galtier ne se ferait pas d’illusion et saurait pertinemment qu’il ne passera pas l’été au Paris Saint-Germain.

Réunion avec Chelsea pour Nagelsmann

Du côté du PSG, le club de la capitale aurait déjà pris la peine de se pencher sur divers profils potentiels pour la suite de Christophe Galtier. Luis Enrique, Zinedine Zidane, Thiago Motta ou encore Julian Nagelsmann seraient tous étudiés au Paris Saint-Germain. Néanmoins, Chelsea serait prêt à contrecarrer les plans du club parisien avec Nagelsmann entre autres. D’après The Times , une entrevue aurait eu lieu dans la journée de jeudi entre l’Allemand et les deux co-directeurs sportifs de Chelsea.

«C’est affligeant» : Le PSG le fait halluciner https://t.co/jFJSeoqv7b pic.twitter.com/u2O8HCFZeg — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

Chelsea n’a pas tranché, le PSG tient sa chance