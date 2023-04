La vente du club annoncée, l’ASSE sort du silence

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Les rumeurs vont bon train sur la vente de l'ASSE. Déterminés à se séparer du club stéphanois d'ici l'été prochain, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient enchaîné les entretiens ces derniers jours, avec des investisseurs anglo-saxons, mais aussi français. Alors que ce dossier s'accélère à nouveau, Romeyer a mis les choses au clair.

Après avoir obtenu son maintien en Ligue 2, l'ASSE pourrait entrer dans une nouvelle ère. L'Equipe annonce que le club stéphanois devrait changer de propriétaire avant l'été prochain. Ces derniers jours, une offre de 32M€ et une autre de 35M€ auraient été transmises. Deux propositions, qui seront étudiées par Bernard Caïazzo, mais aussi par Roland Romeyer, les deux dirigeants de l'ASSE. Ce dernier a accordé un entretien à RCF Radio pour faire un point sur ce dossier de vente.

Romeyer espère attirer des investisseurs

« Je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club, investir au capital, pour conserver tous les bons joueurs, renforcer l’équipe et remonter en Ligue 1. Pour les gars qui reprendront le club, il faut pouvoir faire de meilleures choses que ce qu'on a fait. Il y en a plein des milliardaires ! Le problème c’est que je ne sais pas si ce seront des français, des étrangers… je ne sais pas qui achètera. Pour le moment, ce que j’essaie de faire comprendre aux gens, c’est que là il y a une Ferrari super belle, elle est en réparation, elle va mieux, et puis après on verra ce qu’il se passera » a déclaré Romeyer. Le dirigeant précise qu'il faudra, sûrement, attendre la fin de la saison pour observer des avancées dans ce dossier.

« Pour l’instant le projet c’est de se maintenir en Ligue 2 »