Vente ASSE : Un nouveau candidat annoncé, c’est du lourd

Vainqueur de Grenoble ce lundi soir (0-2), l'ASSE a, très certainement, sauvé sa place en Ligue 2. Président du directoire, Roland Romeyer n'en demandait pas tant, lui qui espère, toujours, dénicher un investisseur désireux de racheter le club stéphanois. Et selon certaines sources, un milliardaire tchèque pourrait se présenter dans les prochains mois.

Les supporters de l'ASSE trouvent le temps long. Depuis avril 2021 et l'annonce commune de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo au sujet de la vente du club, ils espèrent des modifications de taille en interne. Mais dans ce dossier, l'espoir a très vite laissé place au doute, puis à l'exaspération. Malgré l'intérêt de quelques investisseurs, la formation stéphanoise n'a toujours pas trouvé de repreneur. A tel point que certains médias avaient indiqué que ce dossier n'était plus d'actualité.

«Un mytho», Riolo balance sur l’ASSE https://t.co/lwxL3rzJWQ pic.twitter.com/x5z3Hpr4lA — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

La vente de l'ASSE toujours d'actualité selon Romeyer

Mais au cours d'un entretien à France-Bleu, Roland Romeyer a annoncé que l'ASSE était toujours en vente. Les négociations pourraient reprendre à l'issue de la saison. « On sait qu'on vend, c'est tout. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit "on attend que ça aille mieux" » avait confié l'un des responsables stéphanois.

Un nouveau candidat annoncé