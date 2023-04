Vente ASSE : L’annonce est lâchée, il explose

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que l'on pensait ce dossier enfuit au fond du placard, Roland Romeyer a révélé que la vente de l'ASSE était toujours d'actualité. Des propos, qui ont fortement irrité Patrick Guillou. L'ancien joueur de la formation stéphanoise n'a pas mâché ses mots en évoquant les propos du président du directoire.

En avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo officialisaient leur envie de départ. L'ASSE était, officiellement, mise en vente. Mais depuis deux ans, ce dossier n'a pas vraiment avancé, malgré l'intérêt de quelques investisseurs. Pourtant, Romeyer l'assure, la vente du club reste d'actualité. « La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Comme je vous le dis, on passera à cette phase-là une fois le championnat fini et en espérant que l’objectif que j’ai fixé sera atteint » a confié le président du directoire.

Coup de théâtre, un attaquant recale l'ASSE https://t.co/HYrAs1vAaT pic.twitter.com/ny1iLo6Fwy — le10sport (@le10sport) April 10, 2023

Guillou évoque « une déclaration tragi-comique »

Des propos, qui ont provoqué la colère de Patrick Guillou. « En guetteur éclairé, opportuniste dans la reconquête de l’opinion publique, rien de mieux qu’une déclaration tragi-comique pour annoncer que le changement « c’est pas pour maintenant ! Facile de courir contre le temps quand on a le sablier entre les mains et qu’on peut l’inverser à chaque instant et au gré des situations. Cela n’augure rien de bon. Tout le monde sort affaibli et isolé de ces quatre années d’échec » a déclaré l'ancien joueur de l'ASSE.

« Les actionnaires sont attendus dans ce virage à épingle »