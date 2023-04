Vente ASSE : Les Verts annoncent une date !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois la vente de l'ASSE semble avoir été mise de côté. Néanmoins, Roland Romeyer assure que le projet est toujours en cours, seul le timing pose question. Et pour cause, alors que les Verts ont longtemps été sous la menace d'une relégation en National, il faudra attendre la fin du championnat pour que cela se décante.

En fin de saison dernière, la vente de l'ASSE faisait grandement parler. La relégation en Ligue 2 a refroidi ce dossier bien que des investisseurs semblaient toujours en course. Les actionnaires stéphanois ont décidé de mettre en stand by ce dossier compte tenu de la situation dans laquelle s'est retrouvée l'ASSE durant la première partie de saison. Menacée par une nouvelle relégation, le club du Forez a finalement inversé la tendance en 2023. Par conséquent, Roland Romeyer que l'ASSE pourrait être vendue en fin de saison.

Transfert retentissant à l'ASSE, il justifie sa décision https://t.co/oehhUm5BEe pic.twitter.com/R3T0cFgktv — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

L'ASSE est toujours en vente

« On sait qu'on vend, c'est tout. On l'a annoncé dans les médias. La vente est toujours d'actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Mais compte tenu de l'état dans lequel était le club, on a dit "on attend que ça aille mieux" », lance le co-actionnaire de l'ASSE dans une interview accordée à France Bleu , avant d'annoncer une date.

«La vente est toujours d'actualité»